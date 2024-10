Alpine kent spanningen binnen de organisatie: "Zijn te professioneel om dat te laten gebeuren"

Voor Alpine is dit Formule 1-seizoen er een vol uitdagingen. De technische staf is grondig herzien, en de relatie tussen coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon lijkt verre van optimaal.

Ondanks de huidige situatie heerst er geen paniek binnen de organisatie. De nieuwe teambaas Oliver Oakes en adviseur Flavio Briatore werken samen om de teamdynamiek te stabiliseren en de motivatie van de coureurs hoog te houden.

“In wezen denk ik niet dat motivatie een probleem is", zegt Oakes. “Onze coureurs zijn te professioneel om dat te laten gebeuren. Natuurlijk zijn ze soms gefrustreerd, en dat is volkomen begrijpelijk."

De focus ligt nu op het verbeteren van de prestaties van de auto voor het einde van het seizoen. Oakes legt uit dat zijn team toevallig nog verschillende updates in de pijplijn heeft. “We zijn het begin van het seizoen wat later met updates begonnen, waardoor we niet gelijk op snelheid waren."

De hoop van Oakes is dat de updates die ze voor de rest van het seizoen hebben gepland, de prestaties van de auto daadwerkelijk zullen verbeteren. Hij erkent dat sommige teams grote stappen hebben gezet met hun updates, terwijl andere updates niet het gewenste effect hebben gehad.

“We zullen moeten afwachten hoe onze updates presteren op de baan, want het is niet zo eenvoudig als het uitroepen van hoeveel we willen verbeteren”, concludeert hij.