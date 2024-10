Wereldkampioen in wording? Thierry Neuville kijkt uit naar één ding na moeilijke race in Chili

De Rally van Chili zit erop. Voor WK-leider en onze landgenoot Thierry Neuville werd het geen topweekend, maar met oog op de eindstrijd en de wereldtitel deed hij wel prima zaken. De schade is meer dan beperkt.

Thierry Neuville zag in Chili - net als eerder in Griekenland - zijn grote concurrent en veelvuldig wereldkampioen Sebastien Ogier uitvallen. En dus deed de Belg alweer een prima zaak in de strijd om de wereldtitel.

Ogier deed wel nog van zich spreken op zondag door alle races en de Powerstage naar zijn hand te zetten. Toch blijft Neuville veruit op kop. In de WK-tussenstand heeft hij nu 29 punten meer dan zijn ploegmaat Tänak en 41 meer dan Ogier.

WRC Drivers' Championship Standings after Round 11/13 🧐 pic.twitter.com/rYcg4MJVLp — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 30, 2024

Neuville zelf nam op zondag weinig risico's en lijkt zo klaar voor de wereldtitel. "Deze rally was uitdagender dan verwacht. Niet alleen omwille van de omstandigheden. We waren dit weekend gewoon niet competitief genoeg.

Uitkijken naar asfalt

"Iedereen kon zien dat de Toyota's sterker waren dan wij. In Griekenland stonden er drie Hyundai's op het podium. Hier was het een pak moeilijker", aldus Neuville tegen Sporza.

Hij ziet wel een voordeel richting de Rally van Centraal-Europa (waar hij vorig jaar won) en die van Japan: "Ik ben blij dat we net de laatste gravelrit van het jaar hebben gereden. Nu komen twee asfaltrally's waar ik enorm naar uitkijk."