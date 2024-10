Mercedes verwittigt de tegenstand met oog op laatste zes races van het seizoen

Bij Mercedes hebben ze nog geen topseizoen weten te beleven. Toch geven ze de strijd nog steeds niet op. Voor de Grote Prijs in de Verenigde Staten beloven ze een grote update aan hun wagen. Benieuwd wat dat nog gaat geven.

Lewis Hamilton staat momenteel zesde in de WK-stand, George Russell staat zevende. In de strijd om de constructeurstitel staat Mercedes op de vierde plaats.

De WK-kansen zijn zowel individueel als bij de constructeurs helemaal verkeken met nog zes races voor de boeg. Een teleurstellend seizoen dus voor de renstal, die wel nog alles op alles gaat zetten de komende Grote Prijzen.

Alles op alles zetten

James Allison is de technisch directeur van Mercedes. Hij geeft aan dat er de komende zes races nog alles op alles zal worden gezet, al is het maar om Lewis Hamilton een mooi seizoenseinde én einde bij Mercedes te geven.

"We gaan hard werken aan onze laatste upgrade van het seizoen. We hebben een significante update aan onderdelen voor de auto in petto voor Austin", wil Allison er geen doekjes om winden bij GPFans.

Laatste update

Mercedes heeft dus nog een leuke update in petto voor het seizoenseinde, te beginnen met de race in de Verenigde Staten. Benieuwd of dat Hamilton en/of Russell nog eens aan een podiumplaats kan helpen.