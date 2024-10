Kritiek zwengelt aan tegen gladheid van de sport: "Denk je nu echt dat zo'n topsporters voor de rest paters zijn?"

Racepiloten, het is een ander ras. Dat is meer dan duidelijk. De risico's die ze elke dag opnieuw nemen bij het uitoefenen van hun sport is ongezien. En dus mag er ook niet gedacht worden dat ze op andere gebieden dan koorknapen zouden zijn.

De gladheid van de Formule 1 begint steeds meer analisten en kenners tegen de borst te stuiten. De aanleiding is de taakstraf voor Max Verstappen na zijn vloeken op de persconferentie in Singapore, maar er is al langer iets aan de hand.

Imagaprobleem?

"Leclerc was ooit eens in een fanzone aanwezig met Sainz en de mensen van Alpine. Er was een keyboard en hij wilde een stukje muziek spelen op dat keyboard. Maar dat mocht dan niet door iemand van de fans."

"Zoiets kon de wereld rondgaan. Het kon goed zijn voor iedereen, maar dat mocht dan niet. In de fanzone ... Het is toch voor de fans?", aldus Dennis Xhaët in The Paddock.

Topsporters zijn speciale mensen

Sam Dejonghe pikte meteen in: "Topsporters zijn speciale mensen. Ze zijn in staat iets bovennatuurlijks te doen. Dan hoort de rest van die persoonlijkheid erbij. Het is een totaal ander type van mensen."

"Denk je nu echt dat ze voor de rest van hun leven als paters leven? Ze hebben maar een paar minuten, laat hen dan ook zien: absoluut. Het zou leuk zijn als er een WhatsApp-groep zou komen tegen de FIA en dat de afkorting dan iets met 'fuck' zou zijn."