Jarige Max Verstappen wordt heel filosofisch

Max Verstappen viert zijn 27e verjaardag. Hoog tijd voor een terugblik op zijn leven en carrière en een vooruitblik op wat nog moet komen? Met de leeftijd komt ook de wijsheid, zoveel is duidelijk.

Max Verstappen is nog steeds maar 27 jaar, ook al is hij ondertussen al meervoudig wereldkampioen en lijkt hij al jarenlang mee te draaien in de Formule 1-wereld.

Uiteindelijk is hij dan ook op heel jonge leeftijd begonnen aan racen op het hoogste niveau - talent komt nu eenmaal snel. En al jaren lijkt alles heel makkelijk van hem af te glijden.

Genieten van het leven is ook belangrijk voor Verstappen

"Dat klopt. Maar dat komt ook omdat je ook maar één keer leeft", geeft Max Verstappen daarover aan bij Formule1. Voor hem is er duidelijk meer dan alleen maar het Formule 1-circus.

"Natuurlijk is Formule 1 een belangrijk deel daarvan, maar uiteindelijk wil je ook wel een beetje van het leven kunnen genieten, toch? Je bent er maar één keer."

Verstappen geeft aan dat hij buiten het racen onder meer geniet van tijd spenderen met familie en vrienden, leuke dingen doen en zoveel mogelijk uit het leven halen. "Op dit moment lukt dat niet zo vaak als ik zou willen", aldus Verstappen nog.