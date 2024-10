🎥 Hoe zou het nog zijn met ... Stoffel Vandoorne?

Stoffel Vandoorne eindigde half juli het seizoen in de Formule E op een tiende plaats met 61 punten. Niet slecht, maar ook niet super nadat hij eerder al streed voor het allerhoogste.

Na twee jaar kwam er een einde aan zijn verbintenis bij DS Penske. Vandoorne werd voor volgend seizoen al gelinkt aan een overstap naar Maserati.

Dat is tot op heden nog niet zeker. Ondertussen klust de Belg wel bij als reserverijder bij Aston Martin in de Formule 1. Een terugkeer naar die klasse lijkt er niet meteen in te zitten als vaste rijder.

Day in the life of a Test and Reserve Driver in Singapore? @svandoorne has got you…#SingaporeGP pic.twitter.com/VWQ21AUQxo