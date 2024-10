"Zij willen Verstappen in huis halen"

Toptransfer in de Formule 1. Adrian Newey zal volgend jaar niet meer bij Red Bull Racing uitkomen. Ferrari wilde hem, maar uiteindelijk wordt het nu toch een overstap naar Aston Martin. En nu is de vraag: wie komt er in zijn zog mee?

Het hing al even in de pijplijn, maar nu is het officieel. Adrian Newey zal in 2025 de overstap maken naar Aston Martin. Hij tekent er een meerjarig contract als Managing Technical Partner.

Verstappen naar Aston Martin?

Volgens diverse bronnen zal hij niet minder dan 35 miljoen euro per jaar gaan verdienen. De Brit zou een contract voor vijf seizoenen tekenen bij zijn nieuwe formatie en zo dus 175 miljoen euro binnenhalen.

En dus is de vraag: wat gaat Newey allemaal doen met Aston Martin? Hij heeft al twaalf wereldtitels bij de constructeurs en dertien bij de rijders op zijn naam staan. En daar willen ze bij Aston Martin ook van gaan profiteren.

Steeds meer stemmen gaan op

Zeker met de nieuwe regels vanaf 2026 lijkt er voor de Britse renstal wel wat mogelijk. En dan is de vraag: komt Max Verstappen dan eventueel ook mee? Martin Brundle sloot het enkele weken geleden al niet uit.

Hij krijgt nu bijval, want ook journalist Saward geeft in The Green Notebook nu aan dat ze Verstappen als doelwit zullen beschouwen bij Aston Martin. Dat zou dan pas vanaf 2026 zijn én ze moeten hem kunnen overtuigen dat de wagen beter zal zijn dan Red Bull. "Zij willen hem en beschouwen hem als een doelwit", klinkt het.