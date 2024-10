Teambaas legt belangrijke nuance in verhaal over taakstraf Max Verstappen

Günther Steiner is een figuur binnen de Formule 1-wereld. Ook hij heeft zich uitgelaten over de uitlatingen van Max Verstappen. En daarbij heeft hij een erg duidelijke mening.

Günther Steiner is nog teambaas geweest van Haas. Ook hij heeft zich nu uitgelaten over Max Verstappen, die een taakstraf kreeg voor zijn uitlatingen tijdens de persconferentie in Singapore.

Het ging over een auto ...

Vloeken mag duidelijk niet, maar het ging wel degelijk over een auto en dus niet over een persoon. En dat heeft dus ook zijn gevolgen als het gaat over de mogelijke straffen.

Dat vindt alvast Steiner bij RedFlags. “Max had het over zijn auto en niet over een persoon. Had hij andere woorden kunnen gebruiken? Uiteraard, dat is een zekerheid. Is het goed wat hij deed? Misschien niet, maar het was ook niet fout. Het ging over een auto."

Kous nog niet af?

De kous zou op die manier kunnen af zijn, maar de taakstraf lijkt er alsnog te gaan komen. Niet meteen naar de zin van de rijders, de fans, de analisten en dus ook niet de teambazen.

Iedereen is het erover eens dat Verstappen momenteel gebruikt wordt als een wereldtopper waar ze een voorbeeld kunnen mee stellen. Daarmee blijft het wachten op wat de toekomst allemaal nog zal geven.