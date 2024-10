Red Bull heeft opvallende opvolger klaar na einde van een tijdperk

Red Bull moet na het vertrek van Adrian Newey en Jonathan Wheatley opnieuw afscheid nemen van een belangrijk kopstuk. Hoofdstrateeg Will Courtenay heeft besloten om de overstap te maken naar McLaren, waar hij de rol van sportief directeur op zich zal nemen. Er zou al een opvolger klaar staan.

Will Courtenay is een van de langstzittende medewerkers bij Red Bull Racing en heeft de afgelopen 14 jaar een cruciale rol gespeeld in de successen van het team.

Einde van een tijdperk

Zijn vertrek naar rivaal McLaren komt dan ook hard aan, al zal hij tot het einde van 2026 nog aan Red Bull Racing verbonden blijven omdat hij zijn contract nog uit moet gaan doen.

Zijn vertrek markeert het einde van een tijdperk voor Red Bull, al geloven ze in de toekomst bij het team. Zo zouden ze ondertussen ook al een opvolger hebben gevonden. Of zeg maar opvolgster.

Opvolger uit eigen rangen

Hannah Schmitz zou volgens de ploegleiding de boel gaan overnemen. "We hebben iemand die de positie over kan nemen en dat is Hannah Schmitz", was sterke man Marko duidelijk bij Formel1.

Of zij daadwerkelijk zal overnemen zal de komende weken, maanden en jaren nog moeten blijken. Er wordt in ieder geval al enorm in haar geloofd, terwijl ze de voorbije jaren heel wat knowhow verzamelde.