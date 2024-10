Nog twee rally's overleven: landgenoot beperkt de schade, wereldtitel is nakend

De Rally van Chili zit erop. Voor WK-leider en onze landgenoot Thierry Neuville werd het geen topweekend, maar met oog op de eindstrijd en de wereldtitel deed hij wel prima zaken. De schade is meer dan beperkt.

Thierry Neuville zag in Chili - net als eerder in Griekenland - zijn grote concurrent en veelvuldig wereldkampioen Sebastien Ogier uitvallen. En dus deed de Belg alweer een prima zaak in de strijd om de wereldtitel.

Neuville begon aan de Rally van Chili als leider in het Wereldkampioenschap met 192 punten. Dat waren er nu 34 meer dan ploegmaat Ott Tänak, Ogier volgt op 38 punten. Er zijn nog drie races te gaan in het seizoen.

Uiteindelijk bleek Kalle Rovanperä de snelste in Chili, meteen ook al zijn vierde overwinning dit seizoen. Hij haalde het voor zijn ploegmaat Evans, terwijl Tänak zich moest verzoenen met een derde plaats.

Consolideren is het toverwoord

Thierry Neuville werd vierde. In de Superstage (de laatste chronorit) pakte Sebastien Ogier wel nog vijf punten als snelste. Tänak pakte daar drie punten, Neuville twee.

Daardoor sluipt de Est iets dichterbij in de WK-stand. De kloof met Tänak blijft echter 29 punten en dat is meer dan een rally (25 punten) met nog twee races te gaan. Er zijn dit seizoen enkel nog de Rally van Centraal Europa in Duitsland en de Rally van Japan.