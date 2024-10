Lewis Hamilton over de grote worsteling in zijn leven: "Al van mijn dertien last van"

Lewis Hamilton is een van de meest gevierde rijders in de geschiedenis van de Formule 1. Hij kende al heel veel succes, maar ook mindere momenten. Nu heeft hij heel eerlijk gesproken over zijn problemen.

Lewis Hamilton is depressief geweest. Dat heeft hij heel eerlijk toegegeven in een interview met de Sunday Times. Daarin spreekt hij honderduit over de moeilijke periodes die er al waren in zijn leven.

Geen makkelijke jaren

De zevenvoudige wereldkampioen heeft geen makkelijke jaren gehad in zijn twintigerjaren, zo blijkt - ook al werd hij in 2008 al een eerste keer wereldkampioen. Doorheen zijn leven heeft hij al veelvuldig last gehad van depressies.

"Toen ik in mijn twintigerjaren was, had ik een aantal heel moeilijke fases. Ik bedoel, ik heb mijn hele leven met geestelijke gezondheid geworsteld. Het gaat over depressies."

Depressies van jongs af aan

"Van jongs af aan heb ik er last van. Al van toen ik ongeveer dertien was. Ik denk dat het de druk was van het racen en het worstelen op school. Het pesten. Ik had niemand om mee te praten."

"Ik heb ooit met een therapeut gesproken, maar dat hielp niet echt. Nu zou ik echt iemand willen vinden. Je merkt de patronen op van je ouders, hoe je op dingen reageert en wat je kan veranderen. Ik ben ouder en verfijnder geworden."