Jos Verstappen houdt zich nog in, maar is het duidelijk beu: "Meest ridicule ooit"

Over de taakstraf voor Max Verstappen is er de voorbije week al heel veel verteld. Ook vader Jos Verstappen - zelf een ex-rijder in de Formule 1 - heeft zich nu uitgelaten over de zaak. En hij schuwt de kritiek uiteraard ook niet.

Max Verstappen kreeg in Singapore van de FIA een taakstraf voor het vloeken tijdens een persconferentie. Daarmee willen ze meer dan waarschijnlijk een voorbeeld stellen naar de rest toe, want andere rijders werden niet gestraft dit weekend. Belachelijke straf Vader Jos Verstappen hoorde ook van de straf en vindt het een aanfluiting voor de organisatoren van de Formule 1. "Het is het meest ridicule dat ik ooit al gehoord heb", aldus vader Verstappen bij Autosport. "Het is belachelijk. We zien zo'n zaken echter ook in de rallysport." Daarmee verwees hij naar Sébastien Ogier, die onlangs een straf van 30.000 euro kreeg voor kritiek op de officials. FIA doet geen goede job De 52-jarige Verstappen is niet onder de indruk van wat de FIA de laatste tijd allemaal beslist. De taakstraf voor zijn zoon is een beetje de druppel die de emmer stilaan doet overlopen. "Ik denk niet dat de FIA een goede job aan het doen is. Maar ik wil er niet al te veel over vertellen", probeert de Nederlander zich in te houden.