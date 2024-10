Droevig nieuws: 'beste wagenontwerper aller tijden' overleden

Bruno Sacco is op negentigjarige leeftijd overleden. Hij was ondertussen al meer dan een week gestorven, maar het nieuws kwam pas dit weekend naar buiten.

Bruno Sacco heeft een hele lange carrière bij Mercedes-Benz achter de rug. In de jaren '60 was hij al actief voor het merk, vanaf 1987 was hij er de hoofddesigner.

Onder zijn hoede werden heel veel modellen gemaakt. Denk daarbij aan de C111, de W123 en de W124. Stuk voor stuk epische wagens te noemen die extra grandeur gaven aan het merk.

Epische designer overleden

Sacco zorgde voor een verfijndere stijl bij Mercedes-Benz, maar had ook op heel veel andere vlakken een grote waarde voor het merk. Al zijn auto's leken haast voor de eeuwigheid gemaakt.

Just found out that Bruno Sacco had passed away a month or so before his 90th birthday, sad news, legendary designer has left us so many of the 20th centuries finest designs. pic.twitter.com/cF3w7jp5rE — Rockstars Cars (@Rockstarscars) September 28, 2024

Zelf was hij echter niet voor de eeuwigheid gemaakt, zo blijk. Op 90-jarige leeftijd overleed hij op 19 september. Dat nieuws kwam wel pas dit weekend naar buiten.

Heel veel mensen wensen hem dan ook een 'Rest in peace' toe. Wij willen van de gelegenheid gebruik maken om ons medeleven uit te drukken aan alle vrienden, familie of mensen die Sacco kenden of door dit nieuws aangedaan zijn.

RIP Bruno Sacco

Legendary Mercedes designer pic.twitter.com/QofaeZcRGV — Darragh McKenna 🌐 (@DarraghMcKenna) September 28, 2024