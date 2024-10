De terugkeer van hyperpopulaire Ford op komst?

Het was een donderslag bij heldere hemel vorig jaar, toen Ford besloot om definitief te stoppen met het maken van de Ford Fiesta. Bijna vijftig jaar lang werd dat model verkocht, nu is er misschien toch nog iets mogelijk in de toekomst.

De Ford Fiesta was bijzonder populair. Niet alleen in de rallysport, maar ook voor de gewone consument was het een betaalbare en leuke auto te noemen. En dus werd hij bijzonder veel verkocht.

1976-2023 en 2027-... ?

Cijfers spreken over meer dan twintig miljoen verkochte wagens over een tijdspanne van bijna vijftig jaar. Het model was in productie van 1976 tot 2023 in uiteindelijk liefst zeven verschillende generaties.

Groot was de verrassing dan ook toen in oktober 2022 bleek dat Ford had besloten in 2023 te stoppen met de productie. Ondertussen is de heimwee naar het type vrij groot bij de fans.

Elektrische variant op komst?

Mogelijk komt er toch nog een soort doorstart, want (ten vroegste) vanaf 2027 zou er mogelijk een elektrische variant op de Ford Fiesta op de markt kunnen komen. Dat meldt alvast Autoweek.

Ford is in ieder geval zelf al bezig is met een basis voor compacte EV’s te maken. Daardoor zou de Ford Fiesta in elektrische variant alvast geen utopie meer zijn. Goed nieuws voor de vele liefhebbers van de wagen.