Analist sneert naar FIA-voorzitter: "Veelzeggend dat hij met een uitspraak komt die grover is dan uitspraken Verstappen"

De FIA heeft het Formula One Management gevraagd om het aantal boordradio's met gevloek tijdens F1-uitzendingen te verminderen. De uitspraak van de FIA-president daarover was wel in het verkeerde keelgat geschoten bij Lewis Hamilton. En ook de analisten zijn niet echt onder de indruk.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem vindt dat het toch makkelijk te raden is wat er gezegd wordt, ook al worden sommige woorden bij het vloeken en tieren weggebliept.

Er zal dus meer controle komen om het gevloek te beperken. De FIA-president is bezorgd over het effect van vloekende coureurs op jonge fans die de sport volgen. En dus deed hij daarover een aantal ferme uitspraken.

Racistische ondertoon?

Zo vergeleek hij het gevloek in de Formule 1 met rapmuziek: "In dat soort muziek wordt veel gescholden, maar wij zij geen rappers." Dat was niet naar de zin van Lewis Hamilton, die sprak over een racistische ondertoon bij die uitspraak.

Ook de analisten konden er maar heel erg matig mee lachen. "Het is ook een beetje grappig bij Mohammed Ben Sulayem dat hij iets goeds wil aankaarten en vervolgens met een nog veel foutere uitspraak komt", aldus Sam Dejonghe in The Paddock.

Foute uitspraak

"De hele rapcultuur beledigen en het probleem in de Formule 1 minimaliseren tot 'shits' en 'fucks'. Het is toch prachtig dat je zo in de fout gaat door iets te gebruiken dat meer grof is." De gladheid van de Formule 1 steekt iedereen tegen.