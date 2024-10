Als dat maar goed afloopt: Grote Prijs van USA begint nu al aan enorme strijd tegen de klok

Het Circuit of the Americas zou wel eens een heel interessante wedstrijd kunnen opleveren. Al is de vraag ook nog of ... het circuit wel klaar zal raken. Het wordt nog een geweldige race tegen de tijd voor iedereen.

Vorig jaar was er heel wat te doen over het Circuit of the Americas. Zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc werden toen uitgesloten, omdat hun wagen niet dik genoeg meer was aan de onderkant.

Kuilen op het circuit

Ze claimden toen allebei dat het niet bewust was en het gevolg van de sprintrace én de kuiltjes in het parcours op het parcours in Austin, Texas. Het laatste woord was er nog niet over gezegd.

Dit jaar is er echter opnieuw een sprintrace en dus is de vraag wat er gaat gebeuren op het Circuit of the Americas. Want de kuiltjes op het parcours? Die liggen er ook nog steeds.

Race tegen de klok

Volgens RacingNews365 zouden ze er in Texas echter iets willen aan doen. De organisatoren hebben beloofd om een en ander aan te gaan passen de komende weken.

Op die manier wordt het natuurlijk ook meteen een geweldige race tegen de klok, want binnen drie weken is er alweer een Grote Prijs. Aan de organisatoren om tegen dan klaar te zijn voor de strijd.