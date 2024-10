Van deze F1-rijder gaan we nog veel horen: "Bijna debuut gemist door tekort aan beltegoed"

Volgend jaar zal Oliver Bearman een zitje krijgen in de Formule 1, maar in het seizoen 2024 mocht hij ook al een paar keer invallen. En het moge duidelijk zijn: we krijgen er een kleurrijk figuur bij in de Formule 1.

Oliver Bearman is dit seizoen actief in de Formule 2, maar volgend seizoen zal hij de overstap definitief maken naar de Formule 1. Dit seizoen mocht hij als reserverijder echter ook al twee races rijden.

Kleurrijk figuur

Hij reed al eens in een Ferrari en reed in Bakoe dan weer in een Haas in de plaats van Magnussen. Daardoor heeft hij al wat leren proeven van het echte werk en dat kan alleen maar opleveren in de toekomst.

In Saoedi-Arabië moest Bearman invallen voor de zieke Carlos Sainz. Uiteindelijk werd hij bij zijn debuut meteen knap zevende. Ondanks een wel héél beperkte voorbereiding, zoveel is duidelijk.

Gebrek aan beltegoed

Het had overigens nog helemaal anders gekund, want zijn manager had te weinig beltegoed en dus was telefoneren in het weekend in Saoedi-Arabië zeer lastig eventjes.

"Fred Vasseur belde naar mijn manager, maar hij had geen beltegoed meer! Ik had dus bijna de race gemist omdat mijn manager zijn tegoed niet had opgewaardeerd", aldus Bearman bij Beyond the Grid. Uiteindelijk liep alles goed.