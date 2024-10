Paus verrast ook in België met opvallende pausmobiel en de reden is gekend

Paus Franciscus was deze week op bezoek in België. Nadat hij eerder last had van zijn gezondheid nam hij een paar dagen rust om alsnog naar Luxemburg en België te komen. En wat met zijn ecologische voetafdruk?

De paus kwam met het vliegtuig vanuit Vaticaanstad naar Luxemburg en daarna ook nog eens met het vliegtuig van Luxemburg naar ons land. Volgens sommigen niet meteen milieubewust. Ook in België met de Fiat 500 Lounge Op gebied van auto's doet de paus het dan weer veel beter. Net als zijn voorgangers gebruikt de paus namelijk een Fiat om zich te verplaatsen binnen landen en tussen de ene audiëntie en de andere. Al sinds het begin van de jaren '90 is het Italiaanse merk Fiat de vaste leverancier van de pausen. En zeker Fransiscus maakt er geweldig veel gebruik van de voorbije jaren. Bescheiden wagenpark “Een auto dient louter om naar je werk te rijden”, antwoordde de paus volgens Het Nieuwsblad eerder als op nuchtere toon op vragen over zijn ­opmerkelijk wagenpark. In zijn garage staat volgens de krant ook nog een aftandse Ford Focus, en tegenwoordig wordt hij in Rome ook weleens in een Dacia Duster gespot. Ook de ecologische vingerafdruk wordt als een reden gezien voor zijn bescheiden wagenpark.