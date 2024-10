Max Verstappen geniet van F1-break en is kei in ... vinden van diamanten in Minecraft

Max Verstappen is momenteel aan het genieten van zijn tussenpauze in de Formule 1. Zoals wel vaker gaat hij dan aan het streamen met Team Redline. Dat is deze keer niet anders.

De Nederlander amuseert zich rot, zoveel is duidelijk. Deze keer ging hij onder meer aan de slag met Minecraft, toch wel een zeer bekend en populair spel in de hele wereld.

max verstappen on minecraft: tried to sleep in the nether, accidentally killed his horse, and is somehow the goat at finding diamonds pic.twitter.com/B44fWEQOni