Grote concurrent valt uit: kans op Belgische wereldprimeur neemt ferm toe

Thierry Neuville deed in Griekenland begin september een prima zaak met oog op het wereldkampioenschap. Hij won de rally en zag een van de grootste concurrenten - Sébastien Ogier - uitvallen. In Chili ... gebeurde hetzelfde.

Neuville begon aan de Rally van Chili als leider in het Wereldkampioenschap met 192 punten. Dat zijn er nu 34 meer dan Ott Tänak, Ogier volgt op 38 punten. Er zijn nog drie races te gaan in het seizoen.

De eerste van die drie races is ondertussen in Chili begonnen. Op vrijdag waren er al een aantal zeer verraderlijke etappes te rijden waarin Neuville naar een zesde plaats reed. Zijn grootste tegenstander voor de wereldtitel - ploegmaat Ott Tänak uit Estland - was wel leider na de eerste dag.

De Hyundai-ploegmakker van Thierry Neuville had wel een iets minder begin van de tweede dag. Elfyn Evans heeft de macht helemaal overgenomen bij de ochtendsessie op zaterdag.

Goede zaak met oog op wereldtitel

Hij is nu de leider met zo'n elf seconden voorsprong op zijn ploegmaat Kalle Rovanperä. Tänak is gezakt naar de derde plaats op zo'n zeventien seconden. Thierry Neuville van zijn kant is vierde, weliswaar op meer dan een halve minuut van zijn ploegmaat.

Maar toch: op die manier lijkt hij naar de WK-tussenstand de schade meer dan te gaan beperken. Bovendien is de grootste concurrent voor de wereldtitel Sébastien Ogier ... opnieuw uitgevallen na een botsing op een steen.