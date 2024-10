'FIA geeft ferme blunder toe aan rijders Formule 1'

De Grote Prijs van Singapore is ook alweer achter de rug, maar ondertussen zindert ook de race in Bakoe nog na. Tijdens de race was er veel kritiek op de wedstrijdleiding. Die zou hebben toegegeven dat er iets verkeerd is gelopen, zo blijkt.

In de laatste ronde tijdens de Grote Prijs van Azerbeidzjan in Bakoe was er nog een ferme crash tussen Sergio Perez van Red Bull Racing en Carlos Sainz van Ferrari. Te lang gewacht? De strijd om de tweede plaats - met ook nog Charles Leclerc in een hoofdrol - was vrij stevig te noemen. En dat bekochten beide rijders uiteindelijk met een crash, waardoor ze niet konden finishen. Het was opmerkelijk dat het zolang duurde dat de (Virtual) Safety Car naar buiten werd gebracht door de FIA. Daarop was heel veel kritiek, door zowel rijders als supporters. In Singapore werd er gereageerd op de zaak. Geen straffen Auto Motor und Sport zou nu hebben aangegeven dat de FIA-leiding heeft toegegeven dat ze een fout hebben gemaakt in Bakoe. Het Duitse medium stelt dat ze die fout hebben toegegeven bij de rijdersbriefing in Singapore. Zowel Sainz als Perez kregen geen straf van de stewards voor hun crash, waarbij ze duidelijk in elkaar haakten. Op die manier lijkt de kous nu helemaal af te zijn voor alle betrokkenen.





