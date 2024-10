Toto Wolff waarschuwt nieuwe Alpine-teambaas: "Welkom in de piranha club"

Alpine-teambaas Oliver Oakes kreeg van Mercedes-teambaas Toto Wolff een duidelijke waarschuwing toen hij de leiding overnam bij het team.

Oakes werd in juli aangesteld als de nieuwe teambaas van Alpine, met de zware taak om het team weer op de rails te krijgen. Naast de prestaties op het circuit zal hij ook te maken krijgen met de politieke spelletjes die bij de rol van teambaas horen.

Op 36-jarige leeftijd is Oakes de op één na jongste teambaas in de geschiedenis van de Formule 1. Ondanks zijn uitgebreide ervaring bij Hitech GP, is het leiden van een Formule 1-team een geheel andere uitdaging.

Oliver Oakes kreeg een waarschuwende boodschap van Mercedes-teambaas Toto Wolff. Wolff belde Oakes op en zei: "Welkom in de piranha club." Hiermee doelde hij op de harde, competitieve wereld van de Formule 1-teambazen, waar veel politiek en strategie bij komt kijken.

Hoewel sommige topteams zich bezighouden met politieke spelletjes en onderlinge machtsstrijd, ligt de focus van Oake volledig op het bouwen van een betere auto voor 2025. Hij heeft immers de zware taak om Alpine terug te brengen naar de top.

“Het is niet alleen maar een auto sneller maken. Je moet ook goede mensen binnenhalen”, legt hij uit aan PlanetF1.