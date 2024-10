Sergio Pérez over woelige toekomst: "Ik zou het mezelf nooit vergeven"

Dit seizoen heeft Sergio Pérez het moeilijk gehad. Hij is de enige coureur in de top acht van het kampioenschap zonder overwinning. In feite heeft hij in de afgelopen 13 races geen podiumplek meer weten te behalen.

Momenteel staat Pérez achtste in het kampioenschap met 144 punten, ver achter de 331 punten van Max Verstappen. Deze achterstand heeft ook invloed op de strijd om de constructeurstitel, waarin Ferrari slechts 34 punten achterloopt. Dit heeft geleid tot speculaties dat Red Bull Pérez kan vervangen, ondanks het feit dat hij in juni een nieuw contract voor twee jaar heeft gekregen. Deze druk leidde zelfs tijdelijk tot gedachten bij Pérez om met pensioen te gaan. “In de afgelopen zes maanden heb ik daar wel over nagedacht, maar het duurde drie seconden om de beslissing te nemen”, vertelde Pérez aan DAZN. “Uiteindelijk zou het de gemakkelijke weg zijn om na zoveel jaren op te geven. Ik zou mezelf daar nooit voor vergeven.” Pérez heeft nog twee jaar op zijn contract staan. Hij ziet zichzelf echter niet zoals Fernando Alonso, die op 43-jarige leeftijd nog steeds racet. Pérez heeft jonge kinderen en wil veel meer tijd met hen doorbrengen. Met de F1-kalender die nu 24 races per jaar omvat, betekent dit meer tijd weg van huis. Hij is van plan om de komende twee jaar actief te blijven in de Formule 1, maar ziet zichzelf niet veel langer in de sport.