Motorcoureur weigert operatie ondanks ernstige blessure: 'Herstel wordt steeds lastiger'

Vorige maand moest Fabio Di Giannantonio de Grand Prix van Oostenrijk aan zich voorbij laten gaan. De Italiaanse MotoGP-coureur miste zijn eerste race nadat hij zijn schouder uit de kom had laten schieten tijdens een crash in de tweede vrijdagtraining.

Twee weken later keerde hij terug bij VR46 Ducati voor de Grand Prix van Aragón en sindsdien heeft hij aan alle races deelgenomen. Toch kampt hij nog steeds met een ontsteking in zijn schouder, wat heeft geleid tot speculaties over een mogelijke operatie tijdens het huidige seizoen. Di Giannantonio zelf spreekt deze geruchten echter tegen.

"Zoals altijd is er veel speculatie over dit onderwerp. Ik heb zowel thuis als bij de races de beste medische staf die elke dag mijn schouder in de gaten houdt.”

“Het plan is absoluut om het hele seizoen af te maken en me zo goed mogelijk voor te bereiden op volgend jaar”, verklaarde de Italiaan tijdens een persconferentie aan Motorsport.com.

Het herstel wordt echter bemoeilijkt door het strakke MotoGP-schema, dat aan het einde van het seizoen zeven Grands Prix in negen weken kent. Dit maakt het lastig om de schouder voldoende rust te geven.

Tijdens de race in Indonesië hoopt de Italiaan opnieuw mee te kunnen strijden voor een top-vijf klassering. Een sterke prestatie in Mandalika zou extra bijzonder zijn, aangezien het de derde thuisrace van het seizoen is voor VR46