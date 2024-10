Michael Schumacher wordt afgeperst: Gevoelige beelden van voor en na het ski-ongeluk opgedoken

In Duitsland zijn drie mannen aangeklaagd voor het afpersen van de familie van de zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen Michael Schumacher. De mannen zouden in het bezit zijn van gevoelige beelden van Schumacher, gemaakt vlak na het ski-ongeluk dat zijn leven in 2013 voorgoed veranderde.

Michael Schumacher raakte op 29 december 2013 betrokken bij een ernstig ski-ongeluk in de Franse Alpen. Tijdens het skiën op een privéskipiste in Méribel viel hij en liep hij een traumatisch hersenletsel op toen zijn hoofd hard tegen een rotsblok kwam. Ondanks het dragen van een helm, leidde het ongeval tot een langdurige coma en intensieve medische zorg. De hoofdverdachte, de 53-jarige Yilmaz T. uit Wuppertal, heeft volgens Het Laatste Nieuws beelden van Schumacher in handen gekregen van vóór en na het ongeluk. Hij zou de beelden hebben gekocht van iemand die tot 2021 als beveiliger voor de familie Schumacher heeft gewerkt. Yilmaz T. nam herhaaldelijk contact op met werknemers van de familie Schumacher en eiste 15 miljoen euro losgeld. Als ze niet ingingen op de eisen, zouden ze de beelden op het dark web verspreiden. De derde verdachte in deze zaak is de zoon van Yilmaz T. Hij zou naar verluidt geholpen hebben met het aanmaken van een ontraceerbaar e-mailadres om de beelden naar de familie te sturen. De Zwitserse autoriteiten konden de drie verdachten uiteindelijk oppakken. Michael Schumacher leeft sindsdien volledig afgeschermd van de buitenwereld, na zijn zware ski-ongeluk dat leidde tot ernstig hersenletsel en een langdurige coma. Hij is sindsdien niet meer in het openbaar verschenen, en zijn familie is er tot dusver in geslaagd zijn privacy te beschermen.