Insider steunt Ricciardo: "Hij verdient meer kansen in de F1"

Daniel Ricciardo staat in de schijnwerpers staat vanwege zijn onzekere toekomst in de Formule 1. Volgens Laurent Mekies verdient hij meer respect en erkenning voor zijn bijdragen aan de sport.

Ricciardo had in het begin van het seizoen hoopvol zijn comeback aangekondigd, met de ambitie om Sergio Pérez's zitje voor 2025 te veroveren. Echter, naarmate de races vorderden, stelden zijn prestaties teleur. De teamleiding was genoodzaakt om te overwegen of Ricciardo zijn plek kon behouden

De situatie werd nog gecompliceerder toen Ricciardo na een blessure terugkeerde naar de F1. Ondanks zijn eerdere successen, inclusief een vierde plaats in de sprint in Miami, slaagde hij er niet in om consistent te presteren.

Toen zijn teamgenoot Yuki Tsunoda een nieuw contract voor het komende seizoen kreeg, was het duidelijk dat de druk op Ricciardo toenam.

In de aanloop naar de Grote Prijs van Singapore kwam de bevestiging dat Ricciardo's tijd bij Red Bull ten einde liep. Zijn lichaamstaal sprak boekdelen toen hij de media te woord stond.

"Daniel heeft ons veel gegeven en zijn bijdragen aan het team zijn onmiskenbaar. We willen ervoor zorgen dat hij de kans krijgt om zich te herpakken en zijn potentieel te tonen, zowel op als naast de baan”, vertelde Laurent Mekies, de teamprincipal van Scuderia AlphaTauri aan Racing News.