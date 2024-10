Ex-teambaas enthousiast over opvolger Daniel Ricciardo: "Hij was echt de real deal"

Liam Lawson is per direct de opvolger van Daniel Ricciardo als vaste coureur van het Red Bull F1-team. Deze beslissing werd gisteren officieel bevestigd door Red Bull.

Sander Dorsman, teambaas van MP Motorsport, noemt deze overgang een logische stap. Lawson reed in 2019 al een seizoen voor MP Motorsport.

"In 2018 deed hij het heel goed in de Formule 4, en we hielden hem al nauwlettend in de gaten”, zegt Dorsman tegenover Motorsport.com. "Toen hoorden we geruchten dat Red Bull hem ging tekenen, en ik heb Helmut Marko meteen gebeld. Binnen een dag was het geregeld."

Na zijn succesvolle seizoen in de Formule 4 kreeg Lawson de kans om zich in de Formule 3 te bewijzen. Het was een belangrijke stap voor hem, aangezien hij nog maar net de overstap naar de Europese autosport had gemaakt. In de Formule 3 kon hij zich meten met andere talenten.

Dorsman is niet verbaasd dat Lawson nu de kans in de Formule 1 krijgt. "Hij was echt de real deal”, zegt hij. "Hij heeft in de jaren daarna in de Formule 2 ook goede prestaties geleverd."

Formule 2

Met de komst van Lawson in het Red Bull-team hoopt Dorsman dat andere teams ook de waarde van Formule 2-talent inzien. "Ik denk dat dit laat zien dat de Formule 2 een fantastische opleiding is voor de Formule 1", voegt hij eraan toe.