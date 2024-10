Eindelijk: Peugeot lanceert elektrische wagen na maandenlang wachten in Parijs

De Peugeot 408 is al ruim een jaar op de markt, maar de elektrische versie liet lang op zich wachten.

Peugeot heeft aangekondigd dat de volledig elektrische e-408 volgende maand onthuld zal worden op de Autosalon van Parijs. Hiermee komt er eindelijk duidelijkheid voor liefhebbers die al geruime tijd uitkijken naar deze variant.

In de zomer van 2022 werd de Peugeot 408 voor het eerst gepresenteerd. Het model combineert een opvallend fastback-ontwerp met een verhoogde carrosserie. Deze unieke mix zorgt ervoor dat de 408 opvalt in het straatbeeld.

Peugeot hintte bij de introductie al op de komst van een volledig elektrische e-408. Hoewel eerst begin 2024 werd genoemd als de lanceerdatum, schoof Peugeot dit later op naar de zomer. Nu is de onthulling officieel gepland voor oktober, tijdens de gerenommeerde autoshow in Parijs.

Wat kunnen we verwachten van de e-408?

In grote lijnen zal de elektrische variant er hetzelfde uitzien als de huidige 408, maar dan met een volledig elektrische aandrijflijn. Deze aandrijflijn zal naar alle waarschijnlijkheid dezelfde zijn als die van de Peugeot e-308, die eerder dit jaar werd gelanceerd.

Dit betekent dat de e-408 voorzien zal zijn van een 156 pk sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. Het accupakket zal minstens 54 kWh groot zijn, wat resulteert in een verwachte actieradius van rond de 400 kilometer. Hiermee biedt de e-408 voldoende bereik voor zowel stedelijke ritten als langere afstanden.