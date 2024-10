🎥 Thibaut Courtois kiest voor op één na duurste wagen: Real Madrid sterren ontvangen nieuwe BMW

Thibaut Courtois heeft zijn autocollectie onlangs uitgebreid met een gloednieuwe BMW XM. De voormalige Rode Duivel maakte een keuze uit het elektrische gamma dat BMW aanbiedt aan de spelers van Real Madrid.

Op het trainingscomplex van Real Madrid vond de jaarlijkse ceremonie plaats waarin de spelers hun nieuwe voertuigen ontvingen. BMW maakte van deze gelegenheid gebruik om een promofilmpje en foto’s te delen van het evenement.

De spelers konden kiezen uit vijf verschillende modellen van BMW, variërend van de iX2 tot de krachtige i7 en de SUV XM. De prijzen van deze voertuigen liggen tussen de 58.000 en 187.150 euro.

Met een prijskaartje van 179.900 euro koos de doelman met de gloednieuwe BMW XM voor het op één na duurste model. Courtois was niet de enige die voor de BMW XM koos. Andere spelers zoals Jude Bellingham, Rodrygo, Carvajal en Luka Modric volgden zijn voorbeeld.

Deze SUV blijkt bijzonder populair onder de spelersgroep. Het is het eerste model dat volledig is ontworpen door de sportafdeling van BMW sinds de legendarische M1.

De BMW XM accelereert van 0 naar 100 km/u in amper 3,7 seconden en biedt een actieradius van 88 kilometer in volledig elektrische modus. Dit is een indrukwekkende prestatie voor een voertuig van dit formaat. Ook de spelersvrouwen van de Koninklijke ontvangen een BMW als onderdeel van de sponsordeal.