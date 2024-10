🎥 Max Verstappen viert tienjarig jubileum met speciale documentaire die niets aan de verbeelding overlaat

Max Verstappen viert zijn tienjarige jubileum als Formule 1-coureur. Voor streamingdienst Viaplay is dit het ideale moment om een speciale documentaire te maken over de Nederlander.

Max Verstappen debuteerde op zeventienjarige leeftijd in 2015 als de jongste Formule 1-coureur ooit. Hij begon zijn carrière bij Scuderia Toro Rosso. In 2016 maakte hij de overstap naar Red Bull Racing, waar hij in zijn allereerste race voor het team, de Grand Prix van Spanje won.

Sindsdien is Verstappen uitgegroeid tot een van de dominante krachten in de Formule 1. In de tien jaar dat hij actief is, heeft hij drie wereldtitels veroverd, met een indrukwekkende 61 overwinningen en 40 polepositions.

De special met Viaplay die vandaag gelanceerd werd richt zich niet op het bespreken van elke race of elk seizoen afzonderlijk, maar aan de hand van tien cruciale momenten uit Verstappens carrière wordt zijn verhaal verteld. In de special worden iconische gebeurtenissen zoals zijn debuut in de Formule 1 en zijn eerste wereldtitel in 2021 uitgebreid besproken.

Naast zijn titels wordt er ook aandacht besteed aan de interne strijd met teamgenoten en de dynamiek binnen Red Bull Racing. Verstappen heeft door de jaren heen verschillende teamgenoten gehad, waaronder Daniel Ricciardo en Sergio Pérez, die elk hun eigen bijdrage leverden het team.

Ook worden de banden met motorenleveranciers Honda en Renault besproken. Beide fabrikanten speelden een grote rol in het succes van Red Bull, maar niet zonder problemen en uitdagingen volgens de docu.