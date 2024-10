Waarom u beter vandaag nog gaat tanken

Het is al jaren geleden dat de prijzen nog zo laag waren voor benzine en diesel. Nu is er echter toch ook een beetje slecht nieuws.

De maximumprijzen voor benzine en diesel waren een paar weken geleden nog een keertje gedaald. Dat nieuws was naar buiten gekomen vanuit de FOD Economie.

Laagste punt sinds 2021 niet langer aan de orde?

En daarmee hadden we zeer goed nieuws te melden. De brandstofprijzen bereikten hun laagste niveau sinds het najaar van 2021. Maar nu is er wel iets minder nieuws te vertellen.

De prijzen gaan namelijk opnieuw de hoogte in vanaf vrijdag 27 september. Diesel tanken wordt morgen duurder. Dat meldt de federale overheidsdienst Economie.

Stijging van de dieselprijzen

De maximumprijs voor een liter diesel (B7) is dan 1,692 euro, of een stijging met 1,2 cent. De aanleiding voor de prijsstijging is het duurder worden van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten.

Op die manier is het laagste punt in drie jaar dus opnieuw verlaten. Wie nog moet tanken, kan dat misschien dus beter op donderdag doen. Vanaf vrijdag gelden er namelijk opnieuw andere wetten en prijzen. Voor benzinemotoren is er op dit moment geen probleem.