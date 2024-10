'Peugeot gaat hard met ferme korting én nieuw model met hogere actieradius'

Goed nieuws voor de liefhebbers van Peugeot. Een wagen zou wel eens fors goedkoper kunnen gaan worden én er zou een nieuw model van op de markt komen.

De elektrische Peugeot e-3008 zou heel wat goedkoper gaan worden. Bij Peugeot zelf hebben ze daar nog niets over laten weten, maar volgens Autoweek is de zaak nu al helemaal duidelijk.

Ferme 'korting' voor elektrisch model

De versie met een accupakket van 73 kWh zou volgens de bron zo'n 2500 euro goedkoper worden, zowel in de 'gewone' Allure-uitvoering als in de GT-uitvoering.

Bovendien zou het merk ook een versie gaan uitbrengen met een accupakket van 96 kWh. Het aantal pk onder de motorkap zou daarbij ook van 210 naar 230 gaan.

Nieuw model met grotere actieradius

Belangrijker mogelijk nog is dat de actieradius van de nieuwe versie niet minder dan 700 kilometer zou zijn. Dat zou bijna 200 kilometer meer zijn dan de versie die op dit moment al in gebruik is.

Voor de liefhebbers van Peugeot zou het dus in beide gevallen een goede zaak kunnen zijn om een koopje te doen. De verwachting is dat het merk een van de komende dagen zelf ook met het nieuws naar buiten zal komen.