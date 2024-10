Opgelet: Donald Trump heeft wilde plannen met Europese auto-industrie en gaat héél ver

Wat als Donald Trump eind dit jaar opnieuw president zou worden van de Verenigde Staten? Dan zou dat wel eens enorme gevolgen kunnen hebben voor de Europese auto-industrie.

Donald Trump heeft namelijk een groots plan opgezet om veel Europese bedrijven om te proberen turnen in Amerikaanse bedrijven.

Opmerkelijke toespraak in Savannah

Tijdens een toespraak in Savannah in de staat Georgia heeft Donald Trump dinsdag het woord genomen. Daarin had hij het dus ook vooral over de auto-industrie en vele andere taksen.

De meeting op zich was sterk gericht op het verlagen van het vennootschapsbelastingtarief van 21% naar 15% voor bedrijven die hun product in de VS maken. En dus heeft de gewezen president van de Verenigde Staten een wild plan opgevat.

Opvallend aanbod aan alle bedrijven

"Ik wil dat Duitse autobedrijven Amerikaanse autobedrijven. Ik wil dat ze hier hun fabrieken bouwen", zou hij volgens Carscoops gezegd hebben. Hij geeft daarbij aan dat hij veel bedrijven naar de VS wil halen.

"Dit is de deal die ik aan elk groot bedrijf en elke fabrikant op aarde zal aanbieden – ik zal je de laagste belastingen, de laagste energiekosten, de laagste regeldruk geven. En gratis toegang tot de beste en grootste markt ter wereld. Maar ze moeten naar de VS komen om te werken."