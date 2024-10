Om naar uit te kijken: een van de beste F1-rijders aller tijden krijgt eigen documentairereeks

Ayrton Senna was een van de meest legendarische rijders in de Formule 1 ooit. De Braziliaan is ondertussen al dertig jaar overleden. Tijd voor een documentaire, moeten ze gedacht hebben bij Netflix.

Senna: No Fear, No Limits, No Equal. Zo gaat de documentaire over Ayrton Senna heten. De première op Netflix van de reeks is voorzien voor 29 november 2024 met Gabriel Leone in de hoofdrol.

"Deze dynamische documentaire gaat over Ayrton Senna, een van de beste formule 1-coureurs aller tijden en een volksheld in zijn geboorteland Brazilië", klinkt het bij Netflix.

This is the story of the most iconic Formula 1 driver of all time.



Senna, starring Gabriel Leone, premieres November 29. pic.twitter.com/cfojg5pfqg — Netflix (@netflix) September 25, 2024

Senna werd wereldkampioen in de Formule 1 in 1988, 1990 en 1991. Hij won liefst 41 races van 161 races waarin hij aan de start kwam. Daarmee werkte hij af aan meer dan 25 procent.

Première eind november

Zijn overlijden op het circuit in Imola tijdens de Grote Prijs van San Marino in 1994 begin mei beroerde zowat iedereen. Ook dertig jaar na datum zijn vele supporters hem zeker nog niet vergeten.

Er mag dan ook verwacht worden dat de documentaire van de Braziliaanse superster ook een kaskraker kan worden voor de televisiekijkers. Het is nog twee maanden wachten op de première.