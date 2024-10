Leuvens team maakt opnieuw enorm veel indruk en breekt wereldrecord

Als er iets is waar Belgische studenten goed in zijn? Dan is het wel wagens bouwen die door zonne-energie worden aangedreven. Niet voor het eerst pakte een Belgisch team een prestigieuze prijs.

Het Innoptus Solar Team, het studententeam van KU Leuven, heeft nu ook de Sasol Solar Challenge gewonnen. Dat is misschien wel de zwaarste van alle races in het genre. Wereldrecord gebroken De zonnewagen kwam als eerste over de eindmeet in Kaapstad na een race van meer dan 4.000 kilometer. Dezelfde studenten van de KU Leuven hadden vorig jaar ook al het WK in Australië gewonnen. De race duurde acht dagen en is zo een zeer zware race. En passant wisten de Belgen ook nog eens een wereldrecord te pakken op de vijfde van de acht dagen. Droom die uitkomt Toen reden ze niet minder dan 703 kilometer op één dag en dat deed nog nooit een team hen voor. Daar legden ze de kiem voor de eindzege. "Voor het team is het echt een droom die uitkomt", zegt voorzitter Emma Stalmans tegen Sporza. "Het team heeft er superhard voor gewerkt. Niet enkel tijdens het jaar, maar de afgelopen dagen waren ook zwaar. Maar het was het echt allemaal waard."