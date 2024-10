FIA-voorzitter wordt hard aangepakt: "Is hij incident van voorganger met broek op enkels vergeten?"

Max Verstappen kreeg een taakstraf opgelegd nadat hij in een persconferentie zijn Red Bull-auto als 'fucked' had omschreven. Het is het begin gebleken van een lange strijd.

In de persconferentie na de kwalificatie en de race koos Verstappen ervoor om zijn antwoorden kort te houden, maar buiten de zaal sprak hij uitgebreider met de media. Daarin uitte hij kritiek richting de FIA.

Hypocrisie?

Ondanks zijn korte reacties bleef de straf een feit, en moet Verstappen nu deelnemen aan FIA-activiteiten om zijn straf te vervullen. Verstappen gaf zelfs eventueel aan te willen stoppen met de Formule 1 en vroeger op pensioen te zullen gaan.

Ook de analisten en andere rijders roerden zich de voorbije dagen over het voorval. En nu heeft ook Joe Saward zich uitgelaten over de zaak. Hij is een toonaangevend Brits journalist binnen de Formule 1.

Incident met Max Mosley vergeten?

Saward verwijt de FIA-voorzitter Ben Sulayem veel zaken en daarbij ook zeker en vast de hypocrisie. Dat heeft hij genotuleerd in zijn Green Notebook.

"Veel van het gepraat tijdens het weekend in Singapore was te wijten aan de morele kruistocht van de FIA-president", notuleerde Saward volgens F1Maximaal. "Is de huidige voorzitter van de FIA vergeten dat hij een campagne leidde om voormalig voorzitter Max Mosley in functie te houden nadat deze laatste betrapt was met zijn broek op zijn enkels?"