Red Bull Racing onder druk: 'Analist benadrukt dat aanstaande updates cruciaal zijn'

McLaren heeft recent de controle overgenomen van Red Bull Racing. Het Oostenrijkse team moet dringend ingrijpen willen ze de controle niet helemaal verliezen.

Sinds de Formule 1 Grand Prix van Spanje heeft Red Bull Racing geen enkele overwinning meer behaald. De race in Singapore bleek opnieuw een teleurstelling, ondanks dat Max Verstappen zijn best deed door een tweede plaats te behalen.

Dit resultaat hielp om de schade in de titelstrijd met Lando Norris te beperken, maar het was duidelijk dat het team meer moest doen om weer aan de top te komen. De spanning neemt toe nu de ogen van de fans en experts zijn gericht op de aankomende race in Austin.

Kees van de Grint benadrukt dat de aanstaande updates van cruciaal belang zijn voor Red Bull, niet alleen om het huidige seizoen te verbeteren, maar ook voor de ontwikkeling van de auto voor volgend jaar. “Als die update vanaf de volgende race werkt en Max weer een auto krijgt waarmee hij echt kan winnen, dan ziet het er goed uit voor volgend jaar”, vertelt Van de Grint in de Viaplay.

In Singapore werd duidelijk dat de RB20 niet optimaal presteert. Verstappen had moeite in de kwalificatie en kwam zelfs naast de baan in Q2, wat de zorgen over de auto vergrootte. De kern van het probleem lijkt volgens Van de Grint onderstuur te zijn, wat aangeeft dat de auto niet goed in balans is.

De race in Austin zal cruciaal zijn voor Red Bull. De uitkomst van deze race kan bepalend zijn voor hun positie in het kampioenschap en voor de toekomst van het team.