Oscar Piastri waarschuwt McLaren ondanks grote voorsprong: "Belangrijke les voor volgend jaar"

Oscar Piastri heeft McLaren gewaarschuwd om niet te relaxt te zijn, ondanks de grote voorsprong in het constructeurskampioenschap van de Formule 1. Na de Grote Prijs van Singapore heeft McLaren nu 41 punten meer dan Red Bull.

Norris won met 21 seconden voorsprong, terwijl Max Verstappen als tweede eindigde. Dit resultaat komt als een verrassing, vooral omdat McLaren in Singapore verwachtte meer punten te behalen.

Piastri herkende dat het team goed presteert, maar hij waarschuwde dat dingen snel kunnen veranderen in de Formule 1. “We hebben een snelle auto en scoren veel punten, maar je kunt nooit zeker zijn van je plek", zei hij in Racing News.

Piastri begon de race als vijfde en slaagde erin om Lewis Hamilton en George Russell in te halen om zo op het podium te eindigen. Ondanks zijn goede prestatie was hij te ver achter Verstappen om te strijden voor de eerste plaats.

Hij gaf aan dat hij tevreden was met de derde plaats, vooral omdat zijn kwalificatie niet goed ging. Hij vond dat dit de beste uitkomst was gezien zijn startpositie en de omstandigheden tijdens de race.

Piastri merkte op dat hij tijdens het weekend enkele problemen had, maar dat hij veel had geleerd. “We hebben goed werk geleverd om het maximum van de punten te realiseren voor het team. Het was een grote puntenwinst voor ons en ik heb belangrijke lessen geleerd voor volgend jaar.”