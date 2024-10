Hamilton reageert op vreemde beslissing van Mercedes tijdens GP van Singapore: "Vanaf dat moment was ik al gefrustreerd"

Lewis Hamilton heeft zijn onvrede geuit over de beslissing van Mercedes om hem op zachte banden te laten starten tijdens de GP van Singapore.

In een seizoen waarin elke beslissing telt, was het opvallend dat Hamilton de enige coureur in de top 10 was die met de zachte banden aan de race begon. Dit terwijl zijn concurrenten allemaal voor de medium compound kozen. Hamilton was dan ook niet tevreden over deze keuze van zijn team.

Tijdens een evenement voor Mercedes' sponsor Petronas vertelde Hamilton dat de strategie al tijdens een teamvergadering voorafgaand aan de race ter sprake was gekomen. Hij vond het onlogisch dat de strategie werd gesplitst.

Normaal gesproken wordt er enkel voor een gesplitste strategie gekozen als een van de coureurs verder naar achteren staat, maar dit keer was dat niet het geval. Hamilton probeerde met veel inzet te pleiten voor de medium banden, maar het team bleef bij hun besluit om met de zachte compound te starten.

Het moment dat de bandenwarmers van de zachte banden werden gehaald, was Hamilton niet blij. "Iedereen had gekozen voor de mediums. Ik was zo kwaad, dus vanaf dat moment was ik al gefrustreerd”, verklaarde hij aan Racing News.

Ondanks een goede kwalificatie had Hamilton tijdens de race te maken met teveel strijd en frustraties, wat resulteerde in een teleurstellend resultaat voor het team.