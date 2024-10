Fernando Alonso over nieuwste aanwinst: "Ik zou graag een positieve verrassing zien, maar eerlijk gezegd..."

Fernando Alonso heeft hoge verwachtingen over Adrian Newey. De ontwerper zal in 2025 bij Aston Martin aan de slag gaan.

Newey verwierf eerder bekendheid met zijn succesvolle ontwerpen voor Red Bull Racing. Alonso gelooft dan ook dat Newey een belangrijke rol kan spelen in de toekomstige ontwikkeling van Aston Martin.

Toen hem werd gevraagd of Newey invloed kan uitoefenen op het aankomende seizoen, reageerde Alonso tegenover Racing News: "Ik zou graag willen zeggen van wel, maar eerlijk gezegd denk ik van niet. In maart 2025 zal de focus voor de meeste teams liggen op de projecten voor 2026 en de veranderingen in de regelgeving.

Newey zal op 1 maart 2025 officieel beginnen met zijn werkzaamheden. Hij zal zich voornamelijk richten op de ontwikkeling van de auto voor het seizoen 2026, wanneer er nieuwe regels voor krachtbronnen worden geïntroduceerd.

Alonso geeft aan dat hij graag een positieve verrassing zou willen zien, maar hij is ook realistisch over de uitdagingen waarmee het team geconfronteerd zal worden. De ontwikkeling van een nieuwe auto en het integreren van Newey’s ideeën zal tijd vergen.

In de tussentijd zal Aston Martin zich moeten concentreren op het huidige seizoen en de beste resultaten behalen met de middelen die ze tot hun beschikking hebben. Het team moet zich goed voorbereiden op de komst van Newey en ervoor zorgen dat ze klaar zijn om optimaal gebruik te maken van zijn expertise.