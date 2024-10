🎥Bekend automerk krijgt een facelift: 'In München spreken ze zelfs van een nieuwe generatie'

De vernieuwde BMW 1-serie is niet zomaar een facelift. Het is een complete metamorfose die in München als een nieuwe generatie wordt gepresenteerd.

Met een iets grotere lengte en hoogte is de 1-serie volgens Top Gear weliswaar gegroeid, maar binnenin blijft de ruimte beperkt. Voorin heb je als bestuurder voldoende ruimte, maar achterin voelt het vaak krap aan voor volwassenen, waardoor de achterbank voornamelijk geschikt is voor kinderen.

Wat betreft motoren, de basisversie is de 120, terwijl de krachtigste variant de M135 is met maar liefst 300 pk. Voor dieselrijders zijn er de 118d en 120d beschikbaar. Binnenkort zullen ook de 116 en 123 modellen met respectievelijk 122 en 218 pk het gamma komen versterken.

Wat betreft het rijgedrag, de vernieuwde 1-serie biedt een uitstekende stabiliteit en koersvastheid op de weg. De aanpassingen aan de wielgeometrie en ophangrubbers zorgen ervoor dat de auto zich soepel door bochten beweegt zonder oncomfortabel aan te voelen. Bovendien is de stuurinrichting goed uitgebalanceerd.

Functies zoals rijbaanassistentie en adaptieve cruisecontrol zijn verbeterd, waardoor ze nog beter functioneren. Een bijzondere toevoeging is de mogelijkheid om de BMW met je smartphone op afstand te parkeren, wat erg handig kan zijn in krappe ruimtes.

The brand-new BMW 1 Series is here.



Come and see for yourself at your local Lloyd BMW centre and, whilst your there, get your test drive booked in to be one of the first to experience the new 1. #LloydBMW #LloydMotorGroup #BMW1SERIES #1SERIES pic.twitter.com/GsWnfHmNvV