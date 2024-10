Zeer goed nieuws over brandstofprijzen, al is er ook een ferme valkuil

De benzineprijzen blijven maar dalen. Het is al jaren geleden dat de prijzen nog zo laag waren. En daar is ook een duidelijke reden voor, zo blijkt. In alle landen dalen de prijzen. Iedereen blij, dus?

De maximumprijzen voor benzine en diesel zijn vorige week ook in België gedaald. Dat nieuws is naar buiten gekomen vanuit de FOD Economie. En daarmee hebben we toch opnieuw goed nieuws te melden. Laagste prijs in drie jaar Een liter benzine 95 mag vanaf half september nog maximaal 1,61 euro kosten, een daling met 2,4 eurocent. Benzine 98 daalt met 2,6 eurocent tot 1,68 euro en de maximumprijs voor diesel zakt tot slot met 3,3 eurocent per liter tot 1,666 euro. De brandstofprijzen bereiken zo hun laagste niveau sinds het najaar van 2021. Andere landen zijn daarin ondertussen gevolgd en er is nog goed nieuws op komst volgens RAC Fuel Watch. Wat met de begroting? Tegen eind september zou er nog eens wat dalingen mogen verwacht worden. Al zijn er mogelijk ook wel valkuilen naar de toekomst toe, nog volgens de watchers in diverse Europese landen. De begroting in Engeland, maar evengoed die in België, moet nog bepaald worden. En dan zou er mogelijk een nieuwe stijging kunnen komen, al is er tot op heden nog geen reden tot paniek.