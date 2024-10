Veijer behaalt podium in Misano na straf voor Holgado

Collin Veijer heeft tijdens de Moto3 Grand Prix van Emilia-Romagna een onverwachte podiumplaats weten te behalen.

De 19-jarige Nederlander van Intact GP finishte als vierde, maar mocht na afloop het podium betreden als derde, dankzij een straf voor Daniel Holgado. Deze straf volgde omdat Holgado in de slotronde de track limits overschreed, waardoor hij een positie teruggezet werd.

De fout van Holgado bleek uiteindelijk in zijn voordeel te werken, wat hem een belangrijke podiumplaats opleverde. Veijer kwam pas in parc fermé achter de waarheid van zijn podiumplaats.

Tijdens de race bevond Veijer zich de hele tijd in de voorste groep, maar moest hij vroeg in de race een gat dichtrijden naar het leidende drietal. "Er kwam een rijder langs mij, maar die verloor de aansluiting met de groep. Dat was jammer, want daardoor moest ik dat gat weer dichtrijden," blikte hij terug Ziggo Sport.

Met deze derde plaats heeft Veijer belangrijke punten verzameld in de titelstrijd van de Moto3. Hij staat nu op gelijke hoogte met Holgado, beide rijders hebben 189 punten. De achterstand op klassementsleider Alonso bedraagt echter 82 punten.

Alonso kan in de volgende race in Japan met nog vier races te gaan, al wereldkampioen worden.