Toto Wolff mengt zich in het gekissebis tussen McLaren en Red Bull en heeft heel duidelijke mening

Het puntje dat Daniel Ricciardo pakte voor de snelste ronde in de Grote Prijs van Singapore blijft beroeren. Bij McLaren haalden ze aan dat het oneerlijk is, bij Red Bull waren ze zich van geen kwaad bewust.

Zak Brown had zijn twijfels geuit over de beslissing van Red Bull om Daniel Ricciardo in te zetten voor de snelste ronde tijdens de Singapore Grand Prix om zo een puntje af te snoepen van Lando Norris - tot dan houder van de snelste ronde.

Toto Wolff mengt zich in de debatten

De sterke man van McLaren uitte eerder al kritiek op de strategieën van Red Bull. Zo wijst hij op de voordelen die het team heeft door een zusterteam in de Formule 1 te hebben. En hij is het daar niet mee eens.

Bij Red Bull waren ze zich van geen kwaad bewust. En dus werd naar de andere teams gekomen. Ook Toto Wolff van Mercedes heeft zich nu in de debatten gemengd.

Tactische beslissing, maar ...

Volgens hem was het zeker en vast een tactische beslissing van Red Bull om Ricciardo in te zetten voor de snelste ronde. Toch vindt hij dat ... geen probleem.

"Het gaat nergens over. Je mag alle strategieën inzetten die je tot je beschikking hebt. Dit was niet in strijd met de reglementen", aldus Wolff tegen RacingNews365.