Max Verstappen denkt het zijne van wat ze bij McLaren doen met de achtervleugel

De FIA onderzocht vorige week de data en aanvullend bewijs uit de Grote Prijs van Azerbeidzjan om de flexibiliteit van de achtervleugels te beoordelen. Tijdens de race in Baku viel de aandacht vooral op de achtervleugel en mini-DRS van McLaren.

De FIA houdt de flexibiliteit van het bodywork op alle auto's in de gaten en heeft het recht om teams te verzoeken wijzigingen aan te brengen als dat nodig is. Teams moeten voldoen aan de reglementen en technische richtlijnen om te voorkomen dat er verdere actie wordt ondernomen.

Nog steeds vragen over de vleugels van McLaren

Uiteindelijk werd door de FIA beslist dat de achtervleugel die ze in Bakoe gebruikten zal moeten worden aangepast naar volgende races toe. Voor de race in Azerbeidzjan verandert er niets aan de uitslag.

Al zijn er veel mensen die ook nog een straf zouden willen voor wat er in Bakoe zelf is gebeurd. Daar is de jury het voorlopig nog niet over eens - meer dan waarschijnlijk volgt er geen straf meer.

Interessante beelden volgens Verstappen

Max Verstappen heeft zich onlangs ook uitgelaten over de zaak. Hij zag opvallende dingen bij Lando Norris en diens wagen, maar wil uiteindelijk ook niet al te veel spreken over de zaak op dit moment.

"Ik zag interessante beelden uit Bakoe van hun achtervleugel en ik weet dat het ook in andere races is gebeurd, maar het is niet aan mij om daarover te beslissen", weet Sky Sports - opgetekend door GPFans.