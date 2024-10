Hoe zal de wagen van de toekomst eruit zien?

De auto-industrie, hoe gaat die er uitzien in de toekomst? Dat is een vraag die velen zich momenteel stellen. Vanaf 2035 misschien geen benzine- of dieselwagens meer, maar wat dan wel in Europa?

Het is altijd moeilijk om te voorspellen hoe de auto's in de toekomst eruit zullen zien en hoe ze zullen worden aangedreven. De voorbije jaren gebeurde er al heel veel op vlak van ontwikkeling. Wat met de toekomst? Waterstof? Elektrisch? Zonne-energie? Veel is nog mogelijk de komende jaren. Maar bij Motortrend proberen ze alvast een beetje in de toekomst te kijken, met een paar interessante zaken die ze vooropzetten. "Lyten boekt vooruitgang door lithium-zwavel op de markt te brengen. Eén zwavelatoom kan twee lithiumionen bevatten, terwijl er meer dan één NMC-molecuul nodig is om één lithiumion te grijpen. Dit verbetert de energiedichtheid aanzienlijk." Innovaties op komst? "En de innovatieve grafeenkathode van Lyten heeft mogelijk een zwaveluitputtingsprobleem opgelost dat aanvankelijk de levensduur van de cyclus belemmerde. Het heeft proefproductiemonsters naar autofabrikanten verzonden", schuiven ze alvast iets naar voren. Er wordt verder ook onder meer gedacht aan sodium, terwijl er mogelijk ook nog batterijen met heel andere zaken op komst zijn volgens de webstek. De komende jaren zullen we pas echt weten waar we aan toe zijn.