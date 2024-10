Het einde van de benzinemotor dan toch nog niet in zicht? Tweede topland roert zich

De plannen van de Europese Unie waren en blijven tot dusver duidelijk. Vanaf 2035 zouden er geen nieuwe wagens mogen verkocht worden die CO2 uitstoten. Het einde van de benzinemotor is namelijk in zicht. Of toch niet helemaal?

Duitsland was het eerste land dat met protesten kwam op het verbod van de verbrandingsmotor vanaf 2035. De EU heeft plannen om na 2035 geen verbrandingsmotoren meer toe te staan. Geen benzine of diesel meer na 2035? Elk nieuw model dat verkocht zou worden vanaf 2035 zou er eentje moeten zijn dat géén CO2 zal uitstoten. Maar er zijn natuurlijk een aantal uitzonderingen. Zo zouden kleine autofabrikanten en elektrische verbrandingen via eFuels wél allemaal nog mogen, ook na 2035. Maar diesel en benzine? Dat zou normaal gezien volledig verbannen worden. Dan toch nog een achterpoortje? Na Duitsland heeft nu ook Italië echter aangegeven dat ze toch niet meteen te springen staan voor het voorstel. Ook zij gaan het protest nu aan en hopen op een aantal extra uitzonderingen. In 2026 zou er een analyse gepland worden om te kijken of er nog iets mogelijk is voor hybride modellen. Italië zou die analyse volgend jaar al willen hebben, zodat er sneller kan worden geschakeld. "Het beleid moet wijzigen", aldus Italiaans minister van Economische Ontwikkeling Adolfo Urso tegen Automotive News.