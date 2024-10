De wél erg korte carrière van Grote Prijs? Einde nu al nabij

In 2023 was er voor het eerst een Grote Prijs van India op het Buddh International Circuit. Een jaar later stond de race al niet meer op de agenda, maar er was nog goede hoop voor de race van 2025. Of toch niet?

Het Buddh International Circuit hostte in het jaar 2023 de Grote Prijs van India, in de buurt van Delhi. Een nieuwe vaste Grote Prijs leek op de kalender van 2024 te gaan staan. India meteen van de kalender Maar niets bleek minder waar, want dit jaar stond de Grote Prijs al niet meer op het programma. Toch was er nog goede hoop op de editie van 2025. Dan zou er wél opnieuw in India een race kunnen worden gehouden. De financiële problemen om de race rond te krijgen? Die lijken nog niet van de baan. En de organisator rondom de motorsport lijkt ook voor de komende jaren geen Grote Prijs van India te gaan houden. Ook de komende drie jaar geen race? Meer nog: ze zouden rond de mensen uit het land gegaan zijn en hebben een nieuw contract afgesloten voor de komende drie seizoenen. Het lijkt er dus volgens Motorsport op dat er in 2025, 2026 én 2027 al geen GP van India zal zijn. Daarmee lijkt de zaak heel snel met een sisser te gaan aflopen. Na één jaartje in 2023 lijkt de race nu al ten dode opgeschreven. We houden u de komende weken en maanden zeker verder op de hoogte van de zaak.