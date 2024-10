Analist haalt snoeihard uit: "Verf zien drogen is soms spannender"

De Grote Prijs van Singapore was niet meteen de meest spannende. Tijdens de trainingen en de kwalificaties was er nog wel wat deining, maar de race zelf had heel weinig om het lijf. Dat zagen ook de analisten.

Voor een keertje geen Safety Car in Singapore tijdens de Grote Prijs aldaar. En uiteindelijk ook niet al te veel spanning, al kwam winnaar Lando Norris wel een paar keer heel dicht bij een crash. In de eindafrekening had hij genoeg voorsprong op Max Verstappen, ook voor de andere belangrijke plaatsen was er al bij al weinig strijd. En dat hadden de analisten vooraf toch anders ingeschat. Iets veranderen aan het format? De kwalificaties waren door de problemen bij Ferrari nog een klein beetje interessant, maar ook dat is de laatste jaren een steeds lastiger verhaal aan het worden. Moet er iets gaan veranderen? "Er is naast de baan absoluut meer gebeurd dan op de baan", analyseerde Bart Lenaerts in The Paddock. "Ik moet eerlijk zeggen dat de kwalificaties niet meer zo interessant zijn voor mij, daar mogen ze wel eens iets aan veranderen." Ferme vergelijking met het drogen van verf "Dit weekend heb ik eerst gekeken naar de Formule 1 en daarna naar de Moto GP. Dat is lachen dan de Moto GP als je de vergelijking maakt. Zeker de kwalificaties zijn zelden leuk. Verf zien drogen is soms spannender."