Polestar BST geeft Europese première in Knokke

De Polestar BST heeft recent zijn Europese première gemaakt in Knokke, hoewel de concept car al eerder te zien was op het Goodwood Festival of Speed in het Verenigd Koninkrijk.

Ondanks de afstand en de politieke ontwikkelingen, blijft de presentatie in Knokke een belangrijke gebeurtenis voor autoliefhebbers in Europa. De BST, waarvan de naam verwijst naar 'beast', wijst op de toekomst van het merk met de opkomende Polestar 6. Bij het zien van de BST valt direct op dat deze auto veel gelijkenissen vertoont met de Polestar 4. De concept car belooft een indrukwekkend systeemvermogen van tot wel 900 pk. Helaas zal de roadster in Knokke enkel statisch te bewonderen zijn. De BST belichaamt de innovatieve geest van Polestar en geeft een voorproefje van wat we kunnen verwachten van hun toekomstige modellen. Het is duidelijk dat Polestar met de BST de lat hoog legt en een sterke indruk wilt achterlaten. Terwijl autoliefhebbers in Knokke genieten van deze presentatie, kijken ze ook uit naar de verdere ontwikkelingen en de uiteindelijke productieversie van de Polestar 6. Wanneer de Polestar 6 beschikbaar zal zijn is nog onduidelijk. Dat het een pronkstuk zal zijn, staat alvast buiten kijf.